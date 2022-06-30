«Тоттенхэм» покупает Ришарлисона у «Эвертона» за 50 млн фунтов и бонусы. Сделка согласована

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Нападающий Ришарлисон переходит в «Тоттенхэм» из «Эвертона».

По данным журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб заплатит за 25-летнего форварда 50 млн фунтов и бонусы. «Тоттенхэм» и «Эвертон» согласовали все детали и уже подписали первую часть документов, которые необходимы для закрытия сделки.

«Шпоры» достигли полной договоренности с нападающим об условиях личного контракта.

Сейчас Ришарлисон направляется на медосмотр для «Тоттенхэма», который состоится в Бразилии.

В минувшем сезоне форвард забил 11 голов и отдал 5 передач в 33 матчах за «Эвертон» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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