Дацюк завершает карьеру: «Все логично, все понимают, просто я еще не объявил»

Павел Дацюк признался, что завершает карьеру хоккеиста.
«Все логично, просто я еще не объявил официально об этом. Все логично, все понимают. Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне», — заявил 43-летний хоккеист в ходе прощального матча Александра Семина.
С 2019 по 2021 год Дацюк выступал за екатеринбургский «Автомобилист».
Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА. Дацюк пропустил сезон-2021/22.