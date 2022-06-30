Дацюк завершает карьеру: «Все логично, все понимают, просто я еще не объявил»

признался, что завершает карьеру хоккеиста.

«Все логично, просто я еще не объявил официально об этом. Все логично, все понимают. Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне», — заявил 43-летний хоккеист в ходе прощального матча Александра Семина.

С 2019 по 2021 год Дацюк выступал за екатеринбургский .

Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе , чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского . Дацюк пропустил сезон-2021/22.