Эджуке приостановит контракт с ЦСКА на сезон и договаривается с «Гертой» («Чемпионат»)

Полузащитник Чидера Эджуке собирается перейти из в Бундеслигу в ближайшее время.

«Эджуке договаривается с «Гертой». Он решил приостановить свой контракт на один сезон», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что берлинская команда, которую возглавляет экс-тренер «Динамо» Сандро Шварц, намерена арендовать нигерийца у ЦСКА на год без опции выкупа.

В минувшем сезоне вингер провел 30 матчей в РПЛ и забил 5 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.