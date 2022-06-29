Турнир претендентов. 11-й тур. Непомнящий черными сыграет с Фиружей, Накамура против Раппорта, другие партии

30 июня пройдут партии 11-го тура турнира претендентов. Россиянин Ян Непомнящий черными сыграет с Алирезой Фиружей, представляющим Францию.

Турнир претендентов

Мадрид, Испания

11-й тур

Начало – 16.00 по московскому времени.

(Франция) – (Россия)

(США) – (Венгрия)

(Азербайджан) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

(США) – Дин Лижэнь (Китай)

Турнирное положение: Непомнящий – 7, Каруана, Накамура, Лижэнь – по 5,5, Раджабов – 4,5, Дуда, Раппорт, Фиружа – по 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.