Турнир претендентов. 11-й тур. Непомнящий черными сыграет с Фиружей, Накамура против Раппорта, другие партии

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30 июня пройдут партии 11-го тура турнира претендентов. Россиянин Ян Непомнящий черными сыграет с Алирезой Фиружей, представляющим Францию. 

Турнир претендентов

Мадрид, Испания

11-й тур

Начало – 16.00 по московскому времени. 

Алиреза Фиружа (Франция) – Ян Непомнящий (Россия) 

Хикару Накамура (США) – Рихард Раппорт (Венгрия)

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Фабиано Каруана (США) – Дин Лижэнь (Китай) 

Турнирное положение: Непомнящий – 7, Каруана, Накамура, Лижэнь – по 5,5, Раджабов – 4,5, Дуда, Раппорт, Фиружа – по 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.

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