Турнир претендентов. 11-й тур. Непомнящий черными сыграет с Фиружей, Накамура против Раппорта, другие партии

30 июня пройдут партии 11-го тура турнира претендентов. Россиянин Ян Непомнящий черными сыграет с Алирезой Фиружей, представляющим Францию.
Турнир претендентов
Мадрид, Испания
11-й тур
Начало – 16.00 по московскому времени.
Алиреза Фиружа (Франция) – Ян Непомнящий (Россия)
Хикару Накамура (США) – Рихард Раппорт (Венгрия)
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
Фабиано Каруана (США) – Дин Лижэнь (Китай)
Турнирное положение: Непомнящий – 7, Каруана, Накамура, Лижэнь – по 5,5, Раджабов – 4,5, Дуда, Раппорт, Фиружа – по 4.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.