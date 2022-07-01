Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе – 6,16 м

Теги прыжки с шестом рекорды World Athletics (IAAF) сборная Швеции Арман Дюплантис Легкая атлетика

Олимпийский чемпион швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме. 

Дюплантис преодолел планку на высоте 6,16 м. Он превзошел собственное достижение (6,15), установленное 17 сентября 2020 года на соревнованиях в Риме (тогда был побит рекорд Сергея Бубки, державшийся 26 лет). 

Рекорд в помещениях (6,20) также принадлежит Дюплантису и является абсолютным, так как World Athletics не рассматривает рекорды в прыжках с шестом в помещении и на открытом воздухе как отдельные. 

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