Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе – 6,16 м

Олимпийский чемпион швед установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.

Дюплантис преодолел планку на высоте 6,16 м. Он превзошел собственное достижение (6,15), установленное 17 сентября 2020 года на соревнованиях в Риме (тогда был побит рекорд Сергея Бубки, державшийся 26 лет).

Рекорд в помещениях (6,20) также принадлежит Дюплантису и является абсолютным, так как World Athletics не рассматривает рекорды в прыжках с шестом в помещении и на открытом воздухе как отдельные.