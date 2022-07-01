«Бавария» игнорирует звонки директора «Барселоны» Алемани. Предложение по Левандовскому пришлось слать по бюрофаксу (Suddeutsche Zeitung)

«Бавария» не хочет вести с «Барселоной» переговоры о трансфере Роберта Левандовского.
По сведениям Suddeutsche Zeitung, мюнхенцы не отвечают на звонки, поступающие от директора каталонцев Матеу Алемани. Из-за этого «блауграна» была вынуждена воспользоваться бюрофаксом для того, чтобы выслать предложение по форварду.
Также сложности возникли и в отношениях «Баварии» с агентом поляка Пини Захави. Утверждается, что они испорчены.
Исходя из текущего положения вещей, Левандовскому придется приступить к предсезонным тренировкам с «Баварией» 12 июля.