«Бавария» игнорирует звонки директора «Барселоны» Алемани. Предложение по Левандовскому пришлось слать по бюрофаксу (Suddeutsche Zeitung)

не хочет вести с «Барселоной» переговоры о трансфере Роберта Левандовского.

По сведениям Suddeutsche Zeitung, мюнхенцы не отвечают на звонки, поступающие от директора каталонцев . Из-за этого «блауграна» была вынуждена воспользоваться бюрофаксом для того, чтобы выслать предложение по форварду.

Также сложности возникли и в отношениях «Баварии» с агентом поляка . Утверждается, что они испорчены.

Исходя из текущего положения вещей, Левандовскому придется приступить к предсезонным тренировкам с «Баварией» 12 июля.

Месси уведомил «Барсу» об уходе через бюрофакс. Бюрофакс?