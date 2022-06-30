Marca считает нападающего «Реала» Карима Бензема лучшим игроком сезона-2021/22.
Испанская газета составила список из ста футболистов, лучше всех выступивших в завершившемся сезоне. Рейтинг формировался жюри из более чем 60 журналистов и экспертов со всего мира.
В первую двадцатку вошли следующие футболисты:
1. Карим Бензема – форвард, «Реал Мадрид»;
2. Тибо Куртуа – вратарь, «Реал Мадрид»;
3. Винисиус Жуниор – вингер, «Реал Мадрид»;
4. Мохамед Салах – вингер, «Ливерпуль»;
5. Килиан Мбаппе – форвард, «ПСЖ»;
6. Лука Модрич – полузащитник, «Реал Мадрид»;
7. Кевин де Брюйне – полузащитник, «Манчестер Сити»;
8. Роберт Левандовски – форвард, «Бавария»;
9. Вирджил ван Дейк – защитник, «Ливерпуль»;
10. Садьо Мане – вингер, «Ливерпуль»;
11. Бернарду Силва – полузащитник, «Манчестер Сити»;
12. Эрлинг Холанд – форвард, «Боруссия» Дортмунд (перешел в «Манчестер Сити»);
13. Трент Александер-Арнолд – защитник, «Ливерпуль»;
14. Луис Диас – вингер, «Ливерпуль»;
15. Рафаэл Леау – форвард, «Милан»;
16. Кристофер Нкунку – полузащитник, «Лейпциг»;
17. Сон Хын Мин – нападающий, «Тоттенхэм»;
18. Дарвин Нуньес – форвард, «Бенфика»;
19. Жоау Канселу – защитник, «Манчестер Сити»;
20. Родри – полузащитник, «Манчестер Сити».
Роналду занял 21-е место, Месси – 26-е, а Неймар – 57-е в рейтинге лучших игроков сезона от Marca