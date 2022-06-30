Marca считает нападающего «Реала» Карима Бензема лучшим игроком сезона-2021/22.

Испанская газета составила список из ста футболистов, лучше всех выступивших в завершившемся сезоне. Рейтинг формировался жюри из более чем 60 журналистов и экспертов со всего мира.

В первую двадцатку вошли следующие футболисты:

1. Карим Бензема – форвард, «Реал Мадрид»;

2. Тибо Куртуа – вратарь, «Реал Мадрид»;

3. Винисиус Жуниор – вингер, ;

4. Мохамед Салах – вингер, «Ливерпуль»;

5. – форвард, «ПСЖ»;

6. Лука Модрич – полузащитник, «Реал Мадрид»;

7. Кевин де Брюйне – полузащитник, «Манчестер Сити»;

8. Роберт Левандовски – форвард, ;

9. Вирджил ван Дейк – защитник, «Ливерпуль»;

10. Садьо Мане – вингер, «Ливерпуль»;

11. Бернарду Силва – полузащитник, «Манчестер Сити»;

12. Эрлинг Холанд – форвард, Дортмунд (перешел в «Манчестер Сити»);

13. Трент Александер-Арнолд – защитник, «Ливерпуль»;

14. Луис Диас – вингер, ;

15. Рафаэл Леау – форвард, «Милан»;

16. Кристофер Нкунку – полузащитник, «Лейпциг»;

17. Сон Хын Мин – нападающий, «Тоттенхэм»;

18. Дарвин Нуньес – форвард, «Бенфика»;

19. Жоау Канселу – защитник, «Манчестер Сити»;

20. Родри – полузащитник, «Манчестер Сити».

Роналду занял 21-е место, Месси – 26-е, а Неймар – 57-е в рейтинге лучших игроков сезона от Marca