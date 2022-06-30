Винисиус – лучший молодой игрок сезона по версии Marca. Холанд – 2-й, Педри – 3-й, Влахович – 4-й, Фоден – 5-й

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Испанское издание Marca составило список 25 лучших молодых игроков прошлого сезона. 

В рейтинг вошли футболисты, которым на момент старта сезона-2021/22 исполнилось не больше 21 года. 

Полный список следующим образом: 

1. Винисиус Жуниор («Реал»)

2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд / «Манчестер Сити»)

3. Педри («Барселона»)

4. Душан Влахович («Фиорентина» / «Ювентус»)

5. Филип Фоден («Манчестер Сити»)

6. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд)

7. Гави («Барселона»)

8. Орельен Тчуамени («Монако» / «Реал»)

9. Антони («Аякс»)

10. Сандро Тонали («Милан»)

11. Букайо Сака («Арсенал»)

12. Джамал Мусиала («Бавария»)

13. Флориан Виртц («Байер»)

14. Родриго Гоэс («Реал»)

15. Анссумане Фати («Барселона»)

16. Эдуардо Камавинга («Реал»)

17. Карим Адейеми («Зальцбург» / «Боруссия» Дортмунд)

18. Фабиу Виейра («Порту» / «Арсенал»)

19. Райан Гравенберх («Аякс» / «Бавария»)

20. Пьер Калулу («Милан»)

21. Джонатан Дэвид («Лилль»)

22. Ферран Торрес («Манчестер Сити» / «Барселона»)

23. Габриэл Мартинелли («Арсенал)

24. Шарль де Кетеларе («Брюгге»)

25. Конор Галлахер («Челси» / «Кристал Пэлас»).

 

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