Винисиус – лучший молодой игрок сезона по версии Marca. Холанд – 2-й, Педри – 3-й, Влахович – 4-й, Фоден – 5-й

Испанское издание Marca составило список 25 лучших молодых игроков прошлого сезона.

В рейтинг вошли футболисты, которым на момент старта сезона-2021/22 исполнилось не больше 21 года.

Полный список следующим образом:

1. Винисиус Жуниор ( )

2. Эрлинг Холанд ( Дортмунд / «Манчестер Сити»)

3. Педри («Барселона»)

4. Душан Влахович («Фиорентина» / )

5. Филип Фоден («Манчестер Сити»)

6. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд)

7. Гави ( )

8. Орельен Тчуамени («Монако» / «Реал»)

9. Антони («Аякс»)

10. Сандро Тонали ( )

11. Букайо Сака («Арсенал»)

12. Джамал Мусиала («Бавария»)

13. Флориан Виртц («Байер»)

14. Родриго Гоэс («Реал»)

15. Анссумане Фати («Барселона»)

16. Эдуардо Камавинга («Реал»)

17. Карим Адейеми («Зальцбург» / «Боруссия» Дортмунд)

18. Фабиу Виейра («Порту» / «Арсенал»)

19. Райан Гравенберх («Аякс» / «Бавария»)

20. Пьер Калулу («Милан»)

21. Джонатан Дэвид («Лилль»)

22. Ферран Торрес («Манчестер Сити» / «Барселона»)

23. Габриэл Мартинелли («Арсенал)

24. Шарль де Кетеларе («Брюгге»)

25. Конор Галлахер («Челси» / «Кристал Пэлас»).