Олимпийская чемпионка Анна Вяхирева покинула гандбольный клуб «Ростов-Дон»

Олимпийская чемпионка Рио-2016 Анна Вяхирева приняла решение покинуть гандбольный клуб .

Вяхирева выступала за «Ростов-Дон» с 2016 года. С командой она пять раз выигрывала чемпионат России, столько же раз становилась обладательницей Кубка и Суперкубка страны, завоевала серебро Лиги чемпионов.

«Мы благодарим Аню за все время, проведенное в рядах ростовской команды, за наши общие достижения и весь путь, что мы прошли, будучи одной семьей.

Аня уходит, чтобы сделать следующий шаг и попробовать себя в новой команде», – сообщила пресс-служба ростовского клуба.

«От всего сердца хочу выразить огромную благодарность замечательному клубу, в котором провела шесть прекрасных лет своей карьеры: всему персоналу и команде, с которыми мы прошли долгий путь.

Были и слезы радости от побед, и горечь поражений. Конечно же, благодарю тех, без кого все это не имело бы смысла, тех, кто всегда был рядом — наших болельщиков. Именно вы гнали нас вперед, не отворачивались, несмотря ни на что. Спасибо вам!

Пришло время двигаться дальше. Не прощаюсь, но говорю вам «до свидания»! Вы навсегда в моем сердце», – сказала Вяхирева.

В июне этого года сообщалось, что гандбольный клуб «Бухарест» из Румынии сделал предложение о трансфере Вяхиревой.

После Олимпиады-2020 в Токио гандболистка объявила о паузе в карьере, однако в марте этого года возобновила ее.