Легендарный боксер Флойд Мейвезер предлагает экс-чемпиону в двух весовых категориях Конору Макгрегору провести реванш в марте следующего года на Ближнем Востоке.

Американец готов заплатить ирландцу 157,9 млн долларов. Мейвезер также надеется, что в андекарде их поединка состоится бой между легковесами и Райаном Гарсией.

«Флойд тренируется так, как будто ему снова тридцать. Он действительно в хорошей форме. Он говорит людям, что хочет драться с Конором, потому что считает это легкой работой за легкие деньги.

Похоже, что это может произойти в марте на Ближнем Востоке. Возможно, в ту же ночь пройдет бой Дэвиса и Гарсии.

Флойд хочет, чтобы это был самый большой вечер в истории бокса с высокой оплатой за просмотры», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Первый боксерский поединок между спортсменами состоялся летом 2017 года, тогда победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал Мейвезер.

«Я принимаю». Конор – о слухах про реванш с Мейвезером

Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер обсуждают реванш (FightHype)