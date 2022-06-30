«Зенит» представил Кассьерру видео с пляжа у Петропавловской крепости: «Горячо как дома»

представил форварда видео с пляжа у Петропавловской крепости.

Видео называется «В Петербурге +30 😉». В нем Кассьерра стоит спиной к стене Петропавловской крепости и по-русски говорит: «Горячо как дома».

Кассьерра, перешедший в «Зенит» из «Сочи», будет выступать в составе сине-бело-голубых под 30-м номером. В разное время игровую форму с таким номером носили Евгений Тарасов, Юрий Жевнов, Ибрагим Цаллагов и Эмануэль Маммана.

Со времен СССР люди загорают у Петропавловской крепости – в самом центре Питера, где гуляют фанаты и бегал Лобановский