Кевин Дюрэнт попросил «Бруклин» об обмене

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт (33 года, 208 см) попросил руководство клуба об обмене в другую команду, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Генеральный менеджер «Нетс» работает с Дюрэнтом и его бизнес-менеджером Ричем Клейманом над поиском подходящего варианта обмена.

В вишлист Дюрэнта входят «Финикс» и «Майами», однако «Нетс» планирует отправить форварда туда, где смогут получить наилучшую возможную сделку.

По словам источников, Дюрэнт и Кайри Ирвинг не контактировали с «Нетс» после того, как Ирвинг в понедельник воспользовался опцией продления контракта на сезон-2022/23, и ощущалась неизбежность того, что Дюрэнт в конечном итоге попросит об обмене.

Ранее Воджнаровски сообщал, что Дюрэнт планирует остается в «Бруклине» как минимум на сезон-22/23. Действующий контракт двукратного чемпиона НБА рассчитан до 2026 года.

В минувшем сезоне Дюрэнт провел 55 матчей, набирая в среднем 29,9 очка, 7,4 подбора, 6,4 передачи, 0,9 перехвата и 0,9 блок-шота.

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