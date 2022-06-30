«Милану» интересен нападающий «ПСЖ» .

По данным UOL, интерес итальянского клуба к бразильцу подогрела информация о том, что «ПСЖ» готов расстаться с форвардом.

рассматривает вариант с приглашением 30-летнего футболиста. В клубе полагают, что такой трансфер стал бы посылом мировому футболу о том, что «Милан» вернулся на топ-уровень.

У «россонери» нет возможности платить Неймару всю зарплату, однако в итальянском клубе рассчитывают, что «ПСЖ» пойдет на уступки, чтобы осуществить трансфер. «Милан» считает, что сможет выплачивать бразильцу 15-20 млн евро в год, и рассчитывает, что оставшуюся часть возьмет на себя «ПСЖ».

В минувшем сезоне 30-летний игрок забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 28 играх за во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.