«Ливерпуль» примет участие в ЛГБТ-параде и проведет тематический футбольный турнир в июле

«Ливерпуль» объявил об участии в мероприятиях, посвященных поддержке ЛГБТ-сообщества.

Подчеркнув свою приверженность принципам равенства, разнообразия и инклюзивности, клуб сообщил о том, что его сотрудники и болельщики присоединятся к «Маршу гордости», назначенному на 30 июля.

Это первый ЛГБТ-парад в с 2019 года, но клуб в последние годы принимал участие в благотворительных мероприятиях в виртуальной среде.

Также 23 июля фонд «Ливерпуля» организует крупнейший тематический футбольный турнир, на котором будут представлены и основные ЛГБТ-группы, поддерживающие клуб (например, Kop Outs).