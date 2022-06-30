«Челси» предложит 30 млн фунтов за Аке. «Ман Сити» хочет получить более 50 млн

«Челси» хочет купить защитника «Манчестер Сити» .

Как сообщает Football London, лондонский клуб собирается сделать официальное предложение о трансфере 27-летнего футболиста в размере 30 млн фунтов.

Это предложение вряд ли устроит «Манчестер Сити». Manchester Evening News пишет, что придется предложить за Аке более 50 млн фунтов, чтобы рассмотрели возможность продажи игрока. Кроме того, «горожане» не отпустят Натана, если не найдут ему замену.

Напомним, что игрок перешел в «Ман Сити» в 2020 году. «Борнмуту» заплатили за него 41 млн фунтов.

Аке в минувшем сезоне принял участие в 27 матчах «Ман Сити» во всех турнирах и забил 3 гола. Его полную статистику можно изучить здесь.