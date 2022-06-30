Роналду хочет взыскать более 626 тысяч долларов с адвоката Майорги, которая обвиняла его в изнасиловании

хочет взыскать более 626 тысяч долларов с адвоката Кэтрин Майорги.

Как пишет Associated Press, ссылаясь на документы, имеющиеся в распоряжении редакции, Питер Кристиансен, адвокат нападающего , подал иск в американский окружной суд и просит судью Дженнифер Дорси взыскать с адвоката Лесли Марка Стовалла, представлявшего интересы Майорги, судебные издержки в размере более 626 тысяч долларов.

10 июня Дорси постановила, что Стовалла необходимо наказать за «недобросовестное поведение» и ненадлежащее использование документов, ставших доступными в результате утечки. Судья установила, что Стовалл «пересек границу этического поведения и с пренебрежением отнесся к правилам суда».

В 42-страничном решении Дорси заявила, что полный отказ в удовлетворении иска Майорги без возможности снова обратиться в суд по этому вопросу – это достаточно суровая санкция. Также Дорси уточнила, что поведение Стовалла причинило ущерб Роналду.

«Учитывая злоупотребления и вопиющие проступки Стовалла, он должен нести личную ответственность за возмещение ущерба Роналду за то, что ему пришлось защищаться от его недобросовестного поведения», – сказано в заявлении адвоката Роналду. Он подсчитал, что гонорары адвокатов составляют от 350 до 850 долларов в час за почти 1200 часов работы.

Напомним, Майорга утверждала, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году.

Процесс начался в сентябре 2018 года после того, как модель подала исковую жалобу об изнасиловании в одной из гостиниц в июне 2009-го. Майорга утверждала, что получила от Роналду 375 тысяч долларов за молчание. Позже португалец признал факт передачи денег.

В октябре 2020 года модель предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она рассчитывала доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении, которое было заключено в 2010 году.

В июне стало известно, что иск экс-модели к футболисту отклонен. Майорга требовала 56 млн фунтов компенсации.