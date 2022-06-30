«Бавария» отклонила третье предложение «Барсы» по Левандовскому на 40+5 млн евро. Стартовая цена – 50 млн

отклонила третье предложение «Барселоны» по Роберту Левандовскому.

По данным Bild, мюнхенский клуб отказался продавать 33-летнего форварда за 40+5 млн евро.

«Бавария» начнет рассматривать вариант с продажей игрока, только если получит предложение в размере 50 млн евро.

Ранее сине-гранатовые предлагали 32+5 млн евро, а затем – 35+5 млн евро. Оба этих предложения были проигнорированы «Баварией».

В минувшем сезоне форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.