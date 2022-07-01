Гэри Пэйтон II продолжит карьеру в «Портленде». Контракт на 3 года и 28 млн долларов

Защитник Гэри Пэйтон II (29 лет, 191 см) согласился подписать контракт с .

За 3 года в «Блэйзерс» Пэйтон II заработает 28 миллионов долларов.

Гэри прошлым летом всерьез раздумывал над завершением карьеры и собирался побороться за должность видеокоординатора «Голден Стэйт». Ему все же удалось получить 15-е место в ростере калифорнийской команды. По ходу сезона защитник заработал стабильное место в ротации и стал с «воинами» чемпионом НБА.

В 71 матче минувшей регулярки сын легенды НБА Гэри Пэйтона набирал 7,1 очка и 3,5 подбора в среднем за игру.

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