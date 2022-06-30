Циннбауэр – 3-й главный тренер «Локо» за 9 месяцев после ухода Николича, Лоськов был и.о. в марте

Йозеф Циннбауэр стал третьим главным тренером с момента ухода .

42-летний серб покинул команду 5 октября 2021 года, и должность занял . Немец проработал до марта 2022 года.

Затем на месяц исполняющим обязанности главного тренера стал , а 4 апреля главным тренером был утвержден Заур Хапов.

При этом следует отметить, что после ухода Гиздоля ключевую роль в штабе играет , не обладающий необходимой для назначения главным тренером лицензией.

«Локомотив» назначил Йозефа Циннбауэра главным тренером. Комппер будет готовить команду к матчам, Хапов останется в штабе