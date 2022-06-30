Циннбауэр – 3-й главный тренер «Локо» за 9 месяцев после ухода Николича, Лоськов был и.о. в марте

Йозеф Циннбауэр стал третьим главным тренером «Локомотива» с момента ухода Марко Николича.
42-летний серб покинул команду 5 октября 2021 года, и должность занял Маркус Гиздоль. Немец проработал до марта 2022 года.
Затем на месяц исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Лоськов, а 4 апреля главным тренером был утвержден Заур Хапов.
При этом следует отметить, что после ухода Гиздоля ключевую роль в штабе играет Марвин Комппер, не обладающий необходимой для назначения главным тренером лицензией.
«Локомотив» назначил Йозефа Циннбауэра главным тренером. Комппер будет готовить команду к матчам, Хапов останется в штабе