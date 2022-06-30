Берни Экклстоун: «За Путина по-прежнему словил бы пулю. Он разумный человек»

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун все еще готов защищать .

В 2019 году Экклстоун признался, что заслонил бы своего друга, если бы кто-то собирался его застрелить, ведь Путин «хороший парень». У Берни спросили, испытывает ли он те же чувства сейчас в связи с ситуацией на Украине.

«Я бы по-прежнему принял пулю за него. Лучше бы обойтись без ранений, но я бы словил пулю, потому что он первоклассный человек и поступает так, как считает верным. Он делает это ради России. К сожалению, все люди бизнеса, я уж точно, допускаем ошибки время от времени. Когда это происходит, ты делаешь все возможное, чтобы ее исправить.

Если бы все было проведено как надо… На Украине есть один человек – насколько я понимаю, он был комиком. И, похоже, он хочет оставаться в своей профессии. Считаю, если бы он как следует подумал, то предпринял бы достаточные усилия, чтобы поговорить с мистером Путиным – разумным человеком – выслушал бы его и что-то сделал», – заявил Экклстоун в программе Good Morning Britain.

Берни ответил на вопрос о том, оправдывает ли он жертвы конфликта:

«Такого намерения не было. Посмотрите, сколько раз Америка вмешивалась в страны, которые не имеют к ней никакого отношения. В Америке это бизнес, они любят войны, продают оружие».

91-летний британец уверен, что по-другому действовать должен был не Путин, а президент Украины Владимир Зеленский:

«Безусловно.

Если бы Украина по-настоящему хотела бы этого избежать, то избежала бы».

Также Экклстоун прокомментировал расторжение соглашения между «Ф-1» и , а также отстранение российских спортсменов:

«Сейчас я ничего не решаю, но не уверен, что разорвал бы контракт, и уж точно не стал бы отстранять российских атлетов, в том числе и гонщиков, это неправильно. Они не вовлечены в ситуацию и не должны получать наказание».

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