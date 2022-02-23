Санкции против ЦСКА, Ротенберга и Тимченко, у России требуют забрать финал ЛЧ и стыковой матч с Польшей, новый защитник в «Спартаке» и другие новости утра

1. Реакция на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Министерство финансов США ввело санкции против футбольного ЦСКА из-за того, что клуб принадлежит госкорпорации ВЭБ.РФ.

А Великобритания ввела санкции в отношении президента футбольного «Сочи» Бориса Ротенберга, председателя совета директоров КХЛ и президента хоккейного СКА Геннадия Тимченко, а также в отношении «Промсвязьбанка» – спонсора ФК ЦСКА.

Премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что Россия не должна принимать футбольные турниры, так как «вторгается в независимые страны». Министр спорта Великобритании обсудит перенос финала Лиги чемпионов из России: «Мы не позволим Путину использовать события на мировой арене, чтобы легитимизировать вторжение на Украину». Мэр Лондона прямо заявил: «Готовы принять финал ЛЧ. Его проведение в Петербурге вознаградит агрессивные действия путинской России». Но пока УЕФА не отбирает финал Лиги чемпионов у Санкт-Петербурга.

Министерство спорта Польши хочет переноса стыкового матча с Россией (24 марта) на нейтральное поле. Польский футбольный союз обратился в ФИФА. Международная федерация футбола следит за ситуацией. УЕФА тоже следит.

«Манчестер Юнайтед» не полетел рейсом «Аэрофлота» в Мадрид на игру Лиги чемпионов с «Атлетико», хотя авиакомпания – спонсор и партнер «МЮ», клуб регулярно летает на ее самолетах.

2. НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Филадельфию» (4:3), вернувшийся в состав Тарасенко забросил победную шайбу, а Барбашев прервал 10-матчевую серию без очков голом и передачей. «Нэшвилл» обыграл «Флориду» (6:4), Бобровский впервые за 7 матчей остался без победы, одну из шайб ему забросил Тренин. Все результаты дня – здесь.

3. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» дома уверенно победил «Лилль» (2:0), «Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1) на выезде и оставил интригу в противостоянии.

4. Финал Кубка мира по лыжным гонкам могут перенести из Тюмени, FIS попросила Эстерсунд быть готовым к принятию соревнований. Сборная России по художественной гимнастике не выступит на турнире в Киеве из-за напряженной политической ситуации. Европейская федерация гандбола отменила международные матчи на Украине из-за ситуации с Россией. «Формула-1» следит за ситуацией вокруг России и Украины, Гран-при в Сочи пока не отменяют.

5. В РПЛ закрылось зимнее трансферное окно. Васин перешел из ЦСКА в «Кайрат». «Спартак» подписал Чернова и отдал Гапонова в аренду «Крыльям» с правом выкупа. «Локомотив» подпишет 18-летнего хавбека Сведберга за 4,5+2,5 млн евро, до лета игрок останется в аренде в «Хаммарбю». «Уфа» арендовала защитника «Селтика» Болинголи-Мбомбо.

6. За фигурным катанием на Олимпиаде-2022 следили 39% россиян, на втором месте популярности – биатлон, на третьем – лыжные гонки. По другой версии хоккей стал самым популярным видом спорта в России на Играх – по доле просмотров, фигурное катание на 2-м месте, биатлон – 3-й. Валиева, Трусова, Большунов, Латыпов и Щербакова вошли в рейтинг самых упоминаемых спортсменов во время ОИ в Пекине.

7. «Химки» уволили тренера Игоря Черевченко второй раз за сезон. Команду должен возглавить Сергей Юран, контракт на 1,5 года.

8. Встреча российских медалистов Олимпиады-2022 с Владимиром Путиным предварительно назначена на 4 марта. Хоккейную сборную России могут пригласить на вручение наград, придется пройти 2-недельный карантин, старт плей-офф КХЛ – 1 марта.

9. Идет тендер по определению официального букмекера РПЛ. «Фонбет» предложил 10,1 млрд рублей – в 4 раза больше, чем лига получает сейчас. «Лига Ставок» предложила 11,11 млрд рублей.

10. Казанский УНИКС в гостях уступил «Монако» (76:79) в перенесенном матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

11. Мама Мбаппе рекомендовала сыну продлить контракт с «ПСЖ», ей нравятся предложения клуба. Килиан хочет в «Реал». Она же хочет, чтобы сын в случае перехода в «Реал» получал значительный процент от продажи футболок. «Реал» уверен, что подпишет Мбаппе летом, и планирует объявить о переходе в конце сезона. Но Килиан может продлить контракт с «ПСЖ» на 2 года, он хочет быть в центре проекта.

12. Испанская фигуристка Лаура Баркеро сдала положительный допинг-тест во время Олимпиады в Пекине. В паре с Марко Цандроном она заняла 11-е место.

13. Фан-клуб «Йокерита» потребовал от руководства клуба выйти из КХЛ. Финская команда пока остается: «Будем внимательно следить за решениями по санкциям. Ситуация сложная».

Цитаты дня:

Иоланда Чен о резонансе в деле Валиевой: «Дяденьки обижают детей? Тогда 15-летним детям нечего делать на жесткой взрослой Олимпиаде»

Роман Зозуля: «Мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на Европу. Братскими народами мы никогда не были»

Валуев о признании ДНР и ЛНР: «Россию фактически зажали в угол, оставалось выбирать между предательством и сохранением людей»

Линекер о признании ДНР и ЛНР Россией: «Европа на грани войны. Интеллекта у людей ровно столько, чтобы быть охеренно тупыми»

Тебас о Джоковиче: «Я вакцинировался трижды. Когда потребуется четвертый укол, буду первым в очереди. Верю в вакцину»

Йоханнес Клэбо: «Решение сократить марафон принимала FIS и больше никто. Может, Носсум что-то и предлагал, я не знаю»

Александр Зинченко: «Никто никогда не присвоит Украину, ее границы должны быть незыблемыми. Мы свое не отдадим!»

«Пенис Ренату Саншеша должен быть экспонатом где-нибудь». Хави Мартинес об одноклубнике с самым большим пенисом

Каха Каладзе: «Грузия осуждает признание Россией ДНР и ЛНР. Мы поддерживаем братскую Украину»

Зарема о Газизове: «Инфобашкир. Эффективному менеджеру пора писать книги в жанре фэнтези»