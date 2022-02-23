«Манчестер Юнайтед» не полетел рейсом «Аэрофлота» на игру с «Атлетико»

«Манчестер Юнайтед» не полетел «Аэрофлотом» на матч против «Атлетико».
Российская авиакомпания является спонсором и партнером «МЮ», клуб регулярно летает на ее самолетах.
Однако чартер в Испанию был отменен. «Юнайтед» отправился в Мадрид на игру 1/8 финала Лиги чемпионов рейсом британской компании Titan Airways.
По данным The Athletic, решение в этот раз не пользоваться услугами «Аэрофлота» было принято совместно клубом и авиакомпанией. Тем не менее их сотрудничество остается в силе.
Судя по всему, решение было принято на фоне признания Россией Донецкой и Луганских народных республик.
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