«Сити» интересуется 19-летним Ридом из «Фейеноорда». «Бавария» ранее начала переговоры о трансфере защитника

«Манчестер Сити» интересуется 19-летним Дживайро Ридом из «Фейеноорда».

«Манчестер Сити » заинтересован в трансфере Дживайро Рида из «Фейеноорда ». Фабрицио Романо отмечает, что клуб добавил его в шорт-лист и может оформить переход в январе.

Ранее сообщалось , что переговоры с 19-летним правым защитником начала «Бавария ».

В текущем сезоне Рид провел 15 матчей за клуб в чемпионате Нидерландов и еврокубках. На его счету гол и три результативные передачи.

«Сити» скоро начнет переговоры с Фоденом о продлении контракта. В случае с Родри «горожане» сперва хотят посмотреть на его восстановление от травмы (Daily Mail)