Минспорта Польши хочет переноса стыкового матча с Россией на нейтральное поле из-за признания ДНР и ЛНР

Польша надеется перенести матч стыковой матч с Россией на нейтральное поле.

Об этом заявил министр спорта Польши Камиль Бортничук. Политик выразил обеспокоенность за безопасность польских футболистов в России на фоне признания независимости ДНР и ЛНР.

«Мы постараемся провести этот матч как минимум на нейтральном поле. Если не одобрят, будем думать, что делать.

Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение», – заявил Бортничук.

Кроме того, Польский футбольный союз неофициально консультировался с УЕФА, возможен ли перенос игры из России, однако данный сценарий маловероятен.

Польский футбольный союз планирует направить и официальное письмо, где выразит обеспокоенность ситуацией.

Стыковой матч за право выхода на ЧМ-2022 между сборными России и Польши должен пройти 24 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Победитель встречи сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.