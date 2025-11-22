Слуцкий про второе место в Суперлиге Китая: «Жаль терять шансы на титул в последнем туре два сезона подряд. Единственная цель в следующем году – чемпионство»

Леонид Слуцкий прокомментировал второе место в Суперлиге Китая-2025.

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Тяньцзинь» в 30-м туре Суперлиги Китая (3:1).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский. На 12-й минуте Луис Асуэ вывел гостей вперед, на 45+8 У Си удвоил преимущество команды с пенальти. На 77-й минуте Андре Луис забил третий мяч, на 90+1 Ли Сыжун отыграл один мяч.

Команда Леонида Слуцкого финишировала второй в Суперлиге Китая-2025, отстав от «Шанхай Порта» на два очка. «Шэньхуа» занял второе место во втором сезоне подряд, в 2024-м также чемпионом стал «Порт» с отрывом в одно очко.

Леонид Слуцкий сожалеет, что команда не смогла победить в чемпионате.

«Мы провели очень плохой первый тайм, но потом мы смогли дать отпор. После того, как мы перешли на схему 4-4-1-1 во втором тайме. сопернику стало труднее. Думаю, мы играли лучше.

Очень жаль терять шансы на титул в последнем туре два сезона подряд. Есть и плюсы: в команде появились новые таланты, такие как Ян Хаоюй и Лю Чэнюй, а также проявили себя ветераны и игроки среднего возраста, например, У Си, Гао Тяньи и Чэнь Цзиньи.

Только [Жоау] Тейшейра и [Уилсон] Манафа сохраняли стабильный уровень весь год, другие легионеры страдали от травм и различных болезней, долго отсутствовали. В какой-то момент у нас были здоровы лишь два-три легионера. Мы обязательно сделаем все возможное в следующем сезоне, единственная цель – бороться за чемпионство.

Я буду рад обсудить с клубом потенциальные трансферы. Мы можем приобрести одного или двух иностранных игроков для следующего сезона. Если наши легионеры будут доступны, я буду еще больше уверен в глубине состава», – заявил главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

