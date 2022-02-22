«Уфа» арендовала защитника «Селтика» Болинголи-Мбомбо

Защитник Боли Болинголи-Мбомбо перешел из в «Уфу».

Бельгийский футболист будет выступать за российский клуб на правах аренды до конца сезона.

Болинголи – воспитанник «Брюгге». Летом 2019 года он перешел в «Селтик» из «Рапида». Предыдущий сезон он провел на правах аренды в «Истанбуле».

В текущем сезоне чемпионата Шотландии защитник провел 2 матча. Его статистика – здесь.