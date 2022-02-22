Иоланда Чен о резонансе в деле Валиевой: «Дяденьки обижают детей? Тогда 15-летним детям нечего делать на жесткой взрослой Олимпиаде»

Серебряный призер чемпионата мира-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен поделилась мнением о допинг-скандале с участием фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы еще на прошлой зимней Олимпиаде говорили, что к Токио хотим ехать с гимном и флагом, но возникли проблемы у керлингистов, вновь выявили мельдоний, в Токио и Пекине мы выступали без гимна и флага. Эта Олимпиада и подготовка к ней велись в строжайшем формате, и кто бы мог подумать, господи, в фигурном катании, с ребенком, на которого никто не мог подумать, произошло такое.

Но надо быть откровенными и честными – ситуация произошла, прецедент был, проба положительная есть, будут разбираться, призываю всех не истерить, но наши шансы на флаг и гимн на следующей Олимпиаде эта история сильно понижает.

У нас слишком много прецедентов, и мы сами, к сожалению, дали так относиться к нам. Пришлось приспосабливаться, но мы пытаемся исправить ситуацию. А кто виноват, что многие наши легкоатлеты не могут выступать? Кто просил Шляхтина подделывать справки? Мы сами умудряемся навредить себе так, как никто.

Что касается реакции иностранцев на прокат Валиевой, когда они ей не аплодировали, то это не демонстративно – пока ситуация с допингом не решена, им нельзя реагировать. Взрослые дяденьки так реагируют? Тогда давайте так – там, где жесткие дяденьки обижают детей, тогда 15-летним детям нечего делать на жесткой взрослой Олимпиаде», – сказала Чен.

Ничего страшнее отчаяния Трусовой и Валиевой фигурка еще не знала. Они – самая убийственная причина, почему здесь необходимы перемены