Польский футбольный союз обратился в ФИФА по поводу проведения матча Россия – Польша в Москве

Польский футбольный союз (PZPN) обратился в ФИФА за разъяснениями по поводу стыкового матча квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Польши, который должен пройти в Москве.

«В связи с напряженной политической ситуацией между ​​Украиной и Россией, а также возможной дальнейшей эскалацией и началом вооруженного конфликта, Польский футбольный союз обратился в ФИФА с просьбой срочно прояснить вопросы, связанные с организацией матча Россия – , запланированного на 24 марта 2022 года в Москве.

Следует подчеркнуть, что роль Польского футбольного союза как спортивного объединения заключается в том, чтобы предоставить польским футболистам оптимальные условия для подготовки и выступления в международных матчах.

Политические решения, например, о введении возможных санкций в отношении Российской Федерации, остаются в руках органов государственной власти и международных организаций.

Однако, осознавая потенциальные угрозы, связанные со сложившейся ситуацией, мы ждем позицию руководящих органов .

При этом PZPN подчеркивает, что эта ситуация касается не только сборной Польши, но и сборных Швеции и Чехии, которые могут встретиться с Россией в Москве в возможном финале плей-офф», – сказано в сообщении организации.

Ранее министерство спорта Польши выступило за перенос матча с Россией на нейтральное поле.