Минфин США ввел санкции против ЦСКА и ВЭБ.РФ

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия бизнес происшествия Владимир Путин ВЭБ Арена Игорь Шувалов Политика ВЭБ Футбол

Министерство финансов США ввело санкции против ЦСКА.

Весной 2020 года госкорпорация ВЭБ.РФ стала владельцем 77,63% акций московского клуба.

ВЭБ.РФ также попал под санкции после того, как президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств.

Председателем ВЭБ.РФ является Игорь Шувалов.

Санкции США против ЦСКА, Великобритания против финала ЛЧ в Санкт-Петербурге и другие сюжеты сложного вторника

ЦСКА стал государственным клубом из-за кредита по стадиону. Объясняем эту грустную историю

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные