Минфин США ввел санкции против ЦСКА и ВЭБ.РФ

Министерство финансов США ввело санкции против ЦСКА.
Весной 2020 года госкорпорация ВЭБ.РФ стала владельцем 77,63% акций московского клуба.
ВЭБ.РФ также попал под санкции после того, как президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств.
Председателем ВЭБ.РФ является Игорь Шувалов.
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