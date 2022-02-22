«Лига Ставок» предложила 11,11 млрд рублей за статус официального букмекера РПЛ, перебив предложение «Фонбета»

«Лига Ставок» перебила предложение «Фонбета» на тендере за право стать официальным букмекером РПЛ.

У «Лиги Ставок» как у действующего беттинг-партнера лиги было право перебить любое предложение.

«Фонбет» предложил 10,1 млрд рублей за статус официального букмекера РПЛ – в 4,2 раза больше, чем лига получает от «Лиги ставок» сейчас.

«Лига ставок» предложила 11,11 млрд рублей на 4 года – на 10% больше, чем «Фонбет», сообщает Metaratings.

Таким образом, с этой суммы стартует второй тур тендера. После него у «Лиги ставок» будет приоритетное право перебить наибольшую предложенную сумму на 5%.

Сейчас РПЛ получает 600 млн рублей в год (2,4 млрд рублей за четырехлетний цикл) от «Лиги ставок».