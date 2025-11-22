  • Спортс
  «Спартак» и ЦСКА объявили составы на дерби. Акинфеев, Максименко, Кисляк, Зобнин, Мойзес, Денисов – в основе, Бонгонда и Гарсия – вне заявки красно-белых
«Спартак» и ЦСКА объявили составы на дерби. Акинфеев, Максименко, Кисляк, Зобнин, Мойзес, Денисов – в основе, Бонгонда и Гарсия – вне заявки красно-белых

«Спартак» и ЦСКА объявили составы на дерби.

«Спартак» и ЦСКА объявили составы на матч 16-го тура Мир РПЛ. Игра начнется в 16:45 по московскому времени.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Зобнин, Барко, Жедсон, Маркиньос, Угальде.

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Тео Бонгонда и Ливай Гарсия не попали в заявку. Они восстанавливаются после повреждений, полученных в сборных. Также травмирован Даниил Зорин, который работает по индивидуальной программе.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Лукин, Мойзес, Круговой, Вильягра, Кисляк, Глебов, Обляков, Мусаев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
