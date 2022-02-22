Сборную России могут пригласить к Путину на вручение наград. Нужно пройти 2-недельный карантин, старт плей-офф КХЛ – 1 марта

могут пригласить к Владимиру Путину на вручение наград.

Об этом сообщает журналистка Sport24 Дарья Тубольцева.

«Интересная ситуация может возникнуть. Я тут слышала, что сборную России по хоккею могут пригласить на вручение наград к .

Для встречи с президентом РФ нужно сидеть две недели на карантине. Все мы помним про плей-офф, стартующий через неделю.

После Олимпиады в Токио Путин встречался только с золотыми медалистами. Так что велика вероятность, что в этот раз торжественная церемония пройдет без хоккеистов.

Тем более есть фигуристы и Большунов, которые в Пекине действительно зажигали. Как говорится, хорошо, что сборная России золото не взяла. Иначе опять бы сезон переносили», – написала Тубольцева.

Россия проиграла Финляндии (1:2) в финале Олимпиады и получила серебряные медали.

В Пекине тренеры не верили в игроков, которых сами выбрали. Шипачева сделали чекером, Гусева усадили на лавку