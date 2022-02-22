Зарема о Газизове: «Инфобашкир. Эффективному менеджеру пора писать книги в жанре фэнтези»

назвала Шамиля Газизова «инфобашкиром».

Так спутница владельца отреагировала на интервью бывшего гендиректора красно-белых Sports.ru о работе в клубе.

«Комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу. Особенно комична часть о Мозесе, которого мы вели с января 2020 года, когда игрок вернулся из аренды из «Фенербахче» в «Интер» (Мозес не мог вернуться в «Интер», так как принадлежал «Челси», а не итальянскому клубу. После аренды в «Фенербахче» «Челси» отдал нигерийца в аренду «Интеру» – прим. Sports.ru). Шамиль в это время трудился в «Уфе».

Эффективному менеджеру пора начать писать книги – лучше всего в жанре фэнтези или вести марафоны желаний. Настоящий инфобашкир», – заявила Салихова.

«Зарема писала, что Кокорин в «Спартаке» – это клево, а Урунова хотел лично Федун». Большое интервью Шамиля Газизова