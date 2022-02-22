Великобритания ввела санкции в отношении Бориса Ротенберга, Тимченко и «Промсвязьбанка» – спонсора ЦСКА

Великобритания ввела санкции против Бориса Ротенберга, Геннадия Тимченко и «Промсвязьбанка». Последний выступает спонсором ЦСКА.
Об этом объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Сегодня Великобритания вводит санкции в отношении следующих пяти российских банков: «Россия», «Промсвязьбанк», «Индустриальный сберегательный банк», «Генбанк» и «Черноморский банк развития».
Кроме того, мы налагаем санкции на трех очень состоятельных людей: Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга.
Любые активы, которыми они владеют в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещено въезжать сюда, и мы запретим всем британским физическим и юридическим лицам иметь с ними какие-либо дела», – заявил Джонсон.
Великобритания приняла такое решение на фоне признания независимости ДНР и ЛНР Россией.
Борис Ротенберг является президентом футбольного клуба «Сочи», Геннадий Тимченко – хоккейной команды СКА. «Промсвязьбанк» является спонсором футбольного ЦСКА.