Триумф Большунова в марафоне, поражение «Ман Сити», провал «ПСЖ», победы «Реала» и «Ливерпуля», серебро и бронза в катании пар, CAS отклонил апелляцию американских фигуристов и другие новости

1. Российский лыжник Александр Большунов выиграл коньковый марафон на Олимпиаде-2022, Иван Якимушкин взял серебро. Йоханнес Клэбо сошел перед отметкой 20 километров. Дистанция из-за мороза и ветра была сокращена до 28 км.

Таким образом, Большунов брал медали во всех гонках Игр, в которых выходил на старт – 2 Олимпиады, 9 гонок, 9 медалей.

2. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – бронзу в соревнованиях пар в Пекине. Победила китайская пара Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Тарасова и Морозов уступили китайцам 0,63 балла.

3. В АПЛ ожила чемпионская гонка: «Тоттенхэм» обыграл «Ман Сити» в гостях (3:2) благодарю дублю Харри Кейна, который забил победный мяч на 95-й минуте. Гол Зиеша на 89-й принес «Челси» победу над «Кристал Пэлас (1:0), «Арсенал» выиграл у «Брентфорда» (2:1), а «Ливерпуль» победил «Норвич» (3:1, у Алиссона ассист, у Луиса Диаса – дебютный гол) и сократил сократил отставание от «Ман Сити» до 6 очков, имея матч в запасе. У «Сити» прервалась 15-матчевая беспроигрышная серия в АПЛ. Все результаты дня – тут.

4. Бомбовый матч во Франции: «Нант» хлопнул «ПСЖ» (3:1), забив 3 гола еще в первом тайме. Лионель Месси отметился лишь пасом на Неймара, который не забил пенальти. У Лео 8 ассистов в 15 матчах чемпионата Франции, но всего 2 гола.

5. В Ла Лиге «Реал» разгромил «Алавес» (3:0), у Карима Бензема – гол и 2 ассиста. Француз набрал 301 очко по системе «гол+пас» за «Реал» в Ла Лиге, только у Роналду и Рауля больше за последние 50 лет. «Атлетико» разгромил «Осасуну» (3:0), забили Феликс, Суарес и Корреа. Другие результаты дня – здесь.

6. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию американских фигуристов на отмену награждения после командного турнира Пекина-2022.

7. Сборная Словакии по хоккею победила Швецию (4:0) и выиграла бронзовые медали Олимпиады. 17-летний форвард Юрай Слафковски сделал дубль в игре, он лучший снайпер турнира с 7 голами. Для словаков это первая олимпийская медаль в истории, ранее их лучшим результатом было 4-е место в Ванкувере.

8. НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Торонто» (6:3), Бучневич сделал дубль, Костин забросил 4-ю шайбу в сезоне, а вот Барбашев остался без очков в 10-й игре подряд. Все результаты дня – здесь.

9. «Барселона» предложит Эрлингу Холанду 20 млн евро «чистыми» в год, контракт – на 5 лет. Клуб готов сделать норвежца самым высокооплачиваемым игроком команды и лидером проекта, чтобы убедить его перейти.

10. «Милан» сыграл вничью с идущей на последнем месте «Салернитаной» (2:2), открыв счет на 5-й минуте. «Рома» Жозе Моуринью поделила очки с «Вероной» (2:2), а сам Особенный повздорил с судьей и был удален.

11. Духовник сборной России собирался отслужить ночную литургию перед финалом с Финляндией.

12. «Атлетико» может назначить экс-тренера «Барсы» Эрнесто Вальверде в случае ухода Диего Симеоне.

13. ЦСКА договорился об аренде Гбамена. Большую часть зарплаты покроют «Эвертон» и сам опорник, утверждает инсайдер Иван Карпов.

14. Фанаты «Ньюкасла» высмеяли защитник Курта Зума, взяв надувных кошек на матч с «Вест Хэмом». Ранее разразился скандал из-за видео, на котором Зума бьет кошку.

15. Помощник президента РФ Игорь Левитин и Вячеслав Фетисов встретили фигуристку Камилу Валиеву после возвращения в Москву.

16. 3,54 млн зрителей в США смотрели женский хоккейный финал на Олимпиаде. Это больше, чем аудитория любого матча НХЛ в этом сезоне.

Цитаты дня.

Джордж Расселл: «У Хэмилтона отняли восьмой титул «Ф-1»

Елена Вайцеховская: «Тутберидзе сейчас является одной из самых токсичных персон для всего мира. Я полагала, что у нее не так много сторонников, но не настолько»

Петтер Нортуг: «Поздравляю Большунова – короля Олимпиады. Сегодня будет водка в отеле русских»

Алекс Фергюсон: «ВАР сводит меня с ума. Я не понимаю этих вещей»

Елена Вяльбе: «Большунов стал третьим королем лыж. Двое было в Советском Союзе. А Саша – первый в нашей новой России»

«Валиева получила поддержку президента России. Сказала: «Через пару дней пойду тренироваться». Фетисов о фигуристке

Алина Загитова о финале Россия – Финляндия: «Буду больше всех кричать и орать, выплесну все эмоции. Смотреть нужно обязательно»