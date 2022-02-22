Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» на 2 года. Он хочет быть в центре проекта (RMC Sport)

«ПСЖ» пытается продлить контракт с форвардом .

По данным RMC Sport, футболист может согласиться на продление сотрудничества с клубом и подписать новый контракт сроком на два года. Для этого «ПСЖ» нужно будет гарантировать французу центральную роль в спортивном проекте клуба.

Парижане готовы сделать Килиана самым высокооплачиваемым игроком команды, однако для Мбаппе это не решающий фактор, так как «Реал» тоже дает ему крупный контракт.

Помимо денег, руководство «ПСЖ» готово дать Мбаппе спортивные гарантии. Сейчас, когда Лионель Месси и Неймар играют, Килиану приходится действовать на правом фланге, а эта позиция ему наименее комфортна. По мнению игрока, это указывает на то, что его считают «третьим номером» в команде.

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино придумал вариант, при котором Мбаппе, Месси и Неймар могут свободно меняться позициями во время матча. Вероятно, такой модели парижане будут придерживаться до конца сезона.

Отмечается, что Почеттино сыграет важную роль в решении француза даже несмотря на то, что будущее аргентинца в клубе остается неопределенным. От его решений в спортивном аспекте зависит мнение Мбаппе.

Как сообщалось ранее, «Реал» предупредил Мбаппе, что больше не будет предлагать трансфер, если он не перейдет летом. Также появлялись сведения об уверенности мадридского клуба в переходе форварда.

Статистику 23-летнего нападающего сборной Франции можно найти по ссылке.

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