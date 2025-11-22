Лапорта о расследовании против Тебаса: «Плохая новость, отношения «Барсы» с Ла Лигой нормализуются. Не знаю, откуда берутся попытки сместить президента»

Жоан Лапорта о расследовании в отношении главы Ла Лиги: это плохая новость.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал расследование , которое было начато в отношении президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Действия Тебаса изучают в связи с предполагаемым разглашением конфиденциальной информации, касающейся «Барселоны » и продажи 475 VIP-лож на «Камп Ноу» за 100 млн евро. Руководителю лиги может грозить отстранение на срок до года и снятие с должности.

Высший спортивный совет (CSD) изучил жалобу Мигеля Анхеля Галана, президента Ассоциации за прозрачность и демократию в спорте, и счел, что разглашение экономических данных «Барселоны» в пресс-релизе (который позже был удален с сайта Ла Лиги) представляет собой возможное нарушение.

В октябре жалоба была передана в Административный спортивный суд (TAD).

«Это было спровоцировано некой группой, я не знаю, кем именно. Мы тогда говорили с президентом Ла Лиги, и этот вопрос был урегулирован.

Думаю, что это плохая новость. Сейчас наши отношения с Ла Лигой постепенно нормализуются. Не знаю, откуда берутся эти попытки сместить президента», – заявил Лапорта.

