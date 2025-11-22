Колосков о 2-м месте Слуцкого: «Это хорошо для имиджа российского футбола и тренерского цеха. Он себя проявил неплохо в ЦСКА, подтвердил квалификацию в Китае»

Вячеслав Колосков оценил работу Леонида Слуцкого в Китае.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что «Шанхай Шеньхуа» под руководством Леонида Слуцкого занял второе место в сезоне чемпионата Китая.

«Слуцкий с «Шанхаем» хорошо выступают, выиграли Суперкубок, второе подряд серебро. Я к этому отношусь с радостью.

Он в России себя проявил неплохо работой в ЦСКА, подтвердил свою квалификацию в Китае. Конечно, когда говорят о команде, то вспоминают тренера, а когда о тренере, то о России. Это тоже приятно.

Пожалуй, он один, кто представляет Россию из тренеров за рубежом сейчас. Для имиджа российского футбола и тренерского цеха это хорошо», – сказал Вячеслав Колосков.

