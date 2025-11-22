  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колосков о 2-м месте Слуцкого: «Это хорошо для имиджа российского футбола и тренерского цеха. Он себя проявил неплохо в ЦСКА, подтвердил квалификацию в Китае»
Видео
8

Колосков о 2-м месте Слуцкого: «Это хорошо для имиджа российского футбола и тренерского цеха. Он себя проявил неплохо в ЦСКА, подтвердил квалификацию в Китае»

Вячеслав Колосков оценил работу Леонида Слуцкого в Китае.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что «Шанхай Шеньхуа» под руководством Леонида Слуцкого занял второе место в сезоне чемпионата Китая.

«Слуцкий с «Шанхаем» хорошо выступают, выиграли Суперкубок, второе подряд серебро. Я к этому отношусь с радостью.

Он в России себя проявил неплохо работой в ЦСКА, подтвердил свою квалификацию в Китае. Конечно, когда говорят о команде, то вспоминают тренера, а когда о тренере, то о России. Это тоже приятно.

Пожалуй, он один, кто представляет Россию из тренеров за рубежом сейчас. Для имиджа российского футбола и тренерского цеха это хорошо», – сказал Вячеслав Колосков.

Эх, у Слуцкого серебро! Спасибо за второй подряд сезон с мегаинтригой

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23348 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
logoВячеслав Колосков
logoпремьер-лига Россия
logoЛеонид Слуцкий
logoШанхай Шэньхуа
ТАСС
logoвысшая лига Китай
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Слуцкого 43 победы в 60 матчах в лиге Китая за два сезона. В прошлом чемпионате «Шэньхуа» уступил «Порту» одно очко, в этом – два
22 ноября, 09:47Видео
«Шанхай» Слуцкого стал вторым в лиге Китая во 2-м сезоне подряд. До прихода тренера «Шэньхуа» 15 лет не поднимался выше 3-го места
22 ноября, 09:31Видео
Главные новости
Умер Никита Симонян, ничья «Краснодара» и «Локо», «Реал» теряет очки, Гуменник и Садкова победили в Омске, «Арсенал» и «Милан» выиграли дерби, 954-й гол Роналду, 1+3 от Месси и другие новости
сегодня, 04:15
Экс-судья Фернандес о возможном фоле Беллингема перед голом Хейсена «Эльче»: «Рука находилась в естественном положении»
сегодня, 04:13
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-шеф-скаут «Зенита» Евменов стал спортивным директором «Пари НН». Удальцов остался в руководстве клуба
сегодня, 03:00
Эзе – автор 400-го хет-трика в истории АПЛ. У «Арсенала» больше всех игроков (23) с 3 голами в матче
сегодня, 02:29
Аллегри – 7-й тренер, одержавший 100+ побед с «Миланом»
сегодня, 01:59
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси разгромил «Цинциннати» в гостях, у Лео 1+3
сегодня, 00:10
Месси забил в 6-м подряд матче за «Интер Майами» и отдал три ассиста – с «Цинциннати». У аргентинца 35+20 в 32 играх сезона МЛС
сегодня, 00:01
Экс-судья Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» нужно отменить: «Винисиус попадает в лицо вратарю голенью, разбивая ему нос. Это нарушение»
вчера, 23:06
Тренер «Эльче» Сарабия об ударе Винисиуса ногой в лицо Пеньи: «Фол был совершенно очевиден. Были факторы, повлиявшие на результат матча. Это злит»
вчера, 23:00
Ко всем новостям
Последние новости
Вингер ЦСКА Кармо: «Детство было сложным, прошел через мучения. Никогда не имел лучших бутс»
8 минут назад
Первая лига. «Ротор» против «Челябинска»
24 минуты назад
Гаврилов о голе «Спартака»: «Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи? Когда я играл, на угловом всегда ставили игрока около штанги»
34 минуты назад
Бителло ближе стиль Карпина: «Валерий очень хороший тренер. Гусев просил играть ниже, помогать Фомину»
51 минуту назад
Титов о смерти Симоняна: «Всем казалось, что он вечный. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович»
сегодня, 03:51
Миранчук сыграет за «Динамо» в этом году: «Вот‑вот начнет тренироваться в общей группе»
сегодня, 03:36
«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Нью-Йорк Сити» в 1/2 финала Кубка МЛС 29 или 30 ноября
сегодня, 03:21
Биджиев про 0:3 с «Динамо»: «У «Махачкалы» были ошибки, которые нельзя было допускать. Когда остались вдесятером, уже было тяжело»
сегодня, 02:44
Тренер «Ростова» Альба про 0:2: «Крылья» были просто лучше. Их план на игру сработал, они правильно оборонялись»
сегодня, 02:14
Черчесов о смерти Симоняна: «Уход Никиты Павловича — большая потеря не только для российского, но и мирового футбола»
сегодня, 01:43