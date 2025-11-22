Колосков о 2-м месте Слуцкого: «Это хорошо для имиджа российского футбола и тренерского цеха. Он себя проявил неплохо в ЦСКА, подтвердил квалификацию в Китае»
Вячеслав Колосков оценил работу Леонида Слуцкого в Китае.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что «Шанхай Шеньхуа» под руководством Леонида Слуцкого занял второе место в сезоне чемпионата Китая.
«Слуцкий с «Шанхаем» хорошо выступают, выиграли Суперкубок, второе подряд серебро. Я к этому отношусь с радостью.
Он в России себя проявил неплохо работой в ЦСКА, подтвердил свою квалификацию в Китае. Конечно, когда говорят о команде, то вспоминают тренера, а когда о тренере, то о России. Это тоже приятно.
Пожалуй, он один, кто представляет Россию из тренеров за рубежом сейчас. Для имиджа российского футбола и тренерского цеха это хорошо», – сказал Вячеслав Колосков.
Эх, у Слуцкого серебро! Спасибо за второй подряд сезон с мегаинтригой
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23348 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
