«Ф-1» следит за ситуацией вокруг России и Украины, Гран-при в Сочи пока не отменяют (Крэйг Слэйтер)

Журналист Sky Sports Крэйг Слэйтер сообщил, что Гран-при России-2022 не планируют отменять.

На проведение гонки в Сочи может повлиять обострение кризиса между Россией и Украиной, однако пока не намерена отменять этап, утверждает Слэйтер.

намечен на сентябрь, и я держу связь с «Ф-1». Они следят за ситуацией вокруг России и Украины. Тем не менее, на данный момент гонка, вероятно, состоится – учитывая, что она будет лишь в сентябре. Это мое понимание ситуации», – заявил Крэйг.

Другой журналист Sky Sports Тед Кравиц упомянул российское финансирование , общаясь со Слэйтером. Кравиц ответил на вопрос о том, могут ли изменения в регламенте привести к победе в Гран-при в 2022 году:

«Это возможно. Единственный вопрос – Мик Шумахер выступает за «Хаас», который получает серьезную поддержку из России – со стороны [титульного спонсора] «Уралкалия» (компании Дмитрия Мазепина, отца гонщика – Sports.ru). Посмотрим, как будет развиваться ситуация в мире».

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