Валиева, Трусова, Большунов, Латыпов и Щербакова вошли в рейтинг самых упоминаемых спортсменов во время Олимпиады в Пекине

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Российская фигуристка Камила Валиева возглавила рейтинг самых упоминаемых спортсменов в русскоязычных соцмедиа во время Олимпиады в Пекине.

Об этом сообщается в исследовании РИА Новости и Brand Analytics, по данным которых с 4 по 20 февраля спортсменка набрала 323 716 упоминаний.

Второе место занял лыжник Александр Большунов (138 411), третье и четвертое – фигуристки Александра Трусова (62 047) и Анна Щербакова (60 947). Следом идут лыжники Наталья Непряева (53 715) и Денис Спицов (50 438), биатлонист Эдуард Латыпов (38 500) и еще одна лыжница Юлия Ступак (31 476). Десятку замкнули фигурист Никита Кацалапов (29 393) и лыжник Сергей Устюгов (29 344).

Рейтинг англоязычных соцмедиа возглавили фигуристы: Юдзуру Ханю (175 293), за ним идут Валиева (61 604), американец Нэтан Чен (60 391) и мексиканец Донован Каррильо (25 539).

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