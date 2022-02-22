«Реал» уверен, что подпишет Мбаппе летом, и планирует объявить о переходе в конце сезона

может стать игроком летом.

Мадридский клуб уверен, что подпишет 23-летнего форварда на правах свободного агента, и планирует объявить о его трансфере в конце сезона, пишет Goal.com.

Парижане направили Килиану уже несколько предложений по новому контракту, но Мбаппе не планирует их принимать. После срыва сделки летом 2021 года футболист дал «Реалу» слово, что перейдет через год.

Испанский клуб спокоен и ждет, что Мбаппе присоединится к команде перед сезоном-2022/23.

Статистику нападающего сборной Франции можно найти по ссылке.

Мбаппе против хотелок южноамериканцев в «ПСЖ». Те опаздывают на тренировки и создают конфликты (Навас-Доннарумма, Паредес-Вейналдум)