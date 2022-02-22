Мама Мбаппе рекомендовала сыну продлить контракт с «ПСЖ», ей нравятся предложения клуба. Килиан хочет в «Реал» (Marca)

Мама Килиана Мбаппе рекомендовала сыну остаться в «ПСЖ».
По информации Marca, Файзу Ламари привлекают контрактные предложения, которые парижане делают ее сыну.
Женщина не раз рекомендовала нападающему продлить контракт с «ПСЖ» в знак благодарности клубу и французскому футболу. Кроме того, у мамы Мбаппе хорошие отношения со спортивным директором команды Леонардо и президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.
Однако сам Килиан пока не изменил решения: он хочет перейти в «Реал».
Мбаппе против хотелок южноамериканцев в «ПСЖ». Те опаздывают на тренировки и создают конфликты (Навас-Доннарумма, Паредес-Вейналдум)