Мама Мбаппе рекомендовала сыну продлить контракт с «ПСЖ», ей нравятся предложения клуба. Килиан хочет в «Реал» (Marca)

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Мама Килиана Мбаппе рекомендовала сыну остаться в «ПСЖ».

По информации Marca, Файзу Ламари привлекают контрактные предложения, которые парижане делают ее сыну.

Женщина не раз рекомендовала нападающему продлить контракт с «ПСЖ» в знак благодарности клубу и французскому футболу. Кроме того, у мамы Мбаппе хорошие отношения со спортивным директором команды Леонардо и президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.

Однако сам Килиан пока не изменил решения: он хочет перейти в «Реал».

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