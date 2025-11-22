Колыванов о «Динамо»: «Гусев – футбольный человек. Ролан показал уверенную игру еще в прошлом сезоне. Ему хочется доказать, что он достоин быть главным»

Игорь Колыванов: Гусев показал уверенную игру еще в прошлом сезоне.

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о Ролане Гусеве в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Динамо».

Ранее член совета директоров клуба Сергей Степашин сказал: «Если выиграем четыре матча – даю слово офицера: будем работать дальше вместе» .

– «Динамо » в непростой ситуации. Поэтому, конечно же, руководству хочется, чтобы клуб набрал максимальное количество очков в последние игры. За четыре оставшиеся игры, их понять можно.

Задача сложная, но невыполнимая. Ролан Гусев еще в прошлом сезоне показал уверенную игру до назначения Карпина.

– Заслужил стать главным тренером?

– Он футбольный человек. Успел поработать и с Личкой, и с Карпиным. Конечно, ему хочется доказать клубу, что он достоин быть главным, – сказал Игорь Колыванов.