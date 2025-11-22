Массимилиано Аллегри: «Интер» – сильная команда, фаворит на скудетто, но дерби – это отдельный матч. «Милану» нужно не бояться играть, быть более сосредоточенными»

Массимилиано Аллегри: «Милану» нужно не бояться играть против «Интера».

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри поделился мыслями в преддверии матча Серии А против «Интера », который пройдет 23 ноября.

«Это будет замечательный вечер. Нам предстоит встреча с очень сильной командой, фаворитом на скудетто, наряду с «Наполи», который выиграл 11 из последних 12 матчей и забил 28 голов, пропустив всего 7.

Это опытная команда с физически развитыми и техничными игроками, но дерби – это всегда отдельный матч. Нам нужно будет показать хорошую игру и быть более сосредоточенными, чем в матче с «Пармой».

Нам предстоит играть против сильной команды, и такие большие матчи дают адреналин и азарта при подготовке к ним. Нам нужно сосредоточиться на матче, но не бояться играть.

«Интер» – сильная команда, они в отличной форме, но и мы тоже. Мы знаем их физические и технические качества. Они – лучшая команда Серии А по ударам по воротам и пропускают меньше всех. Поэтому нам нужно играть правильно. В важных матчах детали имеют значение», – сказал Массимилиано Аллегри .