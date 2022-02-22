Евролига. УНИКС в гостях сыграет с «Монако»

Во вторник, 22 февраля, в рамках перенесенного матча 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 казанский УНИКС в гостях сыграет с «Монако».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 20-5, Барселона Испания – 20-5, Милан Италия – 17-7, Зенит Россия – 14-9, Олимпиакос Греция – 14-9, ЦСКА Россия – 14-10, УНИКС Россия – 13-11, Фенербахче Турция – 12-10, Анадолу Эфес Турция – 12-12, Бавария Германия – 12-12, Монако Монако – 12-13, Маккаби Плейтика Израиль – 11-12, Црвена Звезда Сербия – 9-14, Виллербан Франция – 9-16, Альба Германия – 8-16, Баскония Испания – 7-17, Панатинаикос Греция – 6-17, Жальгирис Литва – 4-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн

Супер Марио, прозвища и шутки о насвае. Пять вещей, которыми запомнился Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022