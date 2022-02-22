Васин перешел в «Кайрат» из ЦСКА

Виктор Васин перешел из ЦСКА в «Кайрат».

Контракт с 33-летним россиянином подписан до конца 2022 года.

В составе ЦСКА Васин выиграл 3 чемпионата России, 2 Кубка и 2 Суперкубка страны. Также защитник провел 13 матчей в составе сборной России, в которых отметился 2 голами в ворота соперников.

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