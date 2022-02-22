Николай Валуев о признании ДНР и ЛНР: «Россию фактически зажали в угол, оставалось выбирать между предательством и сохранением людей»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным указа о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

«От себя добавлю, что без преувеличений, для жителей республик сегодняшнее событие будет абсолютно историческим, ибо значимость его лежит в плоскости жизни и смерти. Будет ли трудно? Абсолютно точно да.

Но когда аргументы были исчерпаны, а Россию фактически зажали в угол, оставалось выбирать между предательством и сохранением людей. Выбор был очевиден.

В Вашингтоне, конечно, такого ждали, предательство вряд ли даже рассматривалось, как вариант. Значит скоро мы увидим попытки реализовать вторую часть плана», – написал Валуев в инстаграме.

Валуев об интервью украинского фигуриста Шмуратко: «У него было два варианта – пустить под откос всю карьеру, либо ответить на английском»

Николай Валуев: «Абсолютно согласен с президентом. Трансгендеры в спорте – это намного хуже, чем безобразие»