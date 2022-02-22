Мама Мбаппе хочет, чтобы сын в случае перехода в «Реал» получал значительный процент от продажи футболок (Marca)

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Мама Килиана Мбаппе хочет, чтобы в «Реале» ее сын получал процент от продажи футболок.

По данным Marca, это требование мамы футболиста Файзы Ламари. Она хочет, чтобы значительный процент от продажи игровых маек достался ее сыну в качестве дополнения к основной зарплате.

Сообщалось, что мама Мбаппе рекомендовала сыну продлить контракт с «ПСЖ», так как ей нравятся предложения клуба. Несмотря на это, Килиан хочет в «Реал».

Статистику 23-летнего форварда можно изучить здесь.

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