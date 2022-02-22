Сборная России по художественной гимнастике не выступит на турнире в Киеве из-за напряженной политической ситуации

Сборная России по художественной гимнастике не выступит на этапе Гран-при в Киеве.

Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова. Соревнования запланированы на 14-15 марта.



«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», – сказала Винер-Усманова.

Заявление главы ВФХГ прозвучало на следующий день после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народной республик.

Европейская федерация гандбола отменила международные матчи на Украине из-за ситуации с Россией