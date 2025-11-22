Глава Федерации футбола Кюрасао о товарищеском матче против России: «Не считаю это хорошей идеей в текущих обстоятельствах. Кюрасао – часть Королевства Нидерландов»
Сборная Кюрасао не сыграет товарищеский матч против России.
Президент Федерации футбола Кюрасао Жильбер Мартина ответил на вопрос о возможности проведения товарищеского матча против сборной России.
Команда Кюрасао под руководством бывшего тренера «Зенита» Дика Адвоката вышла на чемпионат мира-2026.
– У Дика Адвоката много связей в России. Возможно, вашей сборной было бы интересно сыграть с россиянами в рамках подготовки к чемпионату мира?
– В текущих обстоятельствах я не считаю, что это хорошая идея. Как вам известно, Кюрасао является частью Королевства Нидерландов, – сказал Жильбер Мартина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Odds.ru
