Глава Федерации футбола Кюрасао о товарищеском матче против России: «Не считаю это хорошей идеей в текущих обстоятельствах. Кюрасао – часть Королевства Нидерландов»

Сборная Кюрасао не сыграет товарищеский матч против России.

Президент Федерации футбола Кюрасао Жильбер Мартина ответил на вопрос о возможности проведения товарищеского матча против сборной России.

Команда Кюрасао под руководством бывшего тренера «Зенита» Дика Адвоката вышла на чемпионат мира-2026.

– У Дика Адвоката много связей в России. Возможно, вашей сборной было бы интересно сыграть с россиянами в рамках подготовки к чемпионату мира?

– В текущих обстоятельствах я не считаю, что это хорошая идея. Как вам известно, Кюрасао является частью Королевства Нидерландов, – сказал Жильбер Мартина.